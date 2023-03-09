Silivri'ye 500 yataklı hastane müjdesi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın, bölgemize hizmet verecek Araştırma Hastanesi yatırımı ile ilgili ısrarlı takibi sonuç verdi. Silivri'ye 500 yataklı eğitim araştırma hastanesi yatırımı Cumhurbaşkanlığı 2023 yatırım programına alındı.

Ekim 2022 tarihinde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Milletvekili Hayati Arkaz'ın da eşlik ettiği görüşmede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirerek sağlık yatırımı önerisini planlaması ile birlikte sundu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından deniz yoluyla tahliye imkanı da değerlendirilerek Silivri'ye Selimpaşa/Araptepe mevkiindeki araziye 500 yataklı eğitim araştırma hastanesinin acil yapılması önerisi ile 2023 yatırım programına girdiğini Başkan Volkan Yılmaz, “Hayırlı olsun” ve “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek Silivri'ye müjdeledi.

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