Silivri'ye Biçen Tazeliği Çok Yakışıyor: Biçen Market Silivri 2 Mağazası Hizmete Açılıyor

İstanbul’un köklü ve güvenilir perakende markalarından Biçen Market, büyüme yolculuğuna Silivri’de yeni bir halka daha ekliyor. Müşterilerine her zaman taze, kaliteli ve ulaşılabilir alışveriş deneyimi sunmayı ilke edinen marka, Silivri’deki ikinci mağazasını hizmete açmaya hazırlanıyor.

“Her Zaman Taze” anlayışını mağazacılık kültürünün merkezine yerleştiren Biçen Market, yeni yatırımıyla Silivri’deki varlığını güçlendirirken bölge ekonomisine, istihdama ve sosyal yaşama da katkı sunmayı hedefliyor. Açılacak yeni mağaza; modern tasarımı, ferah alışveriş alanları ve zengin ürün çeşitliliğiyle Silivrililer’e ayrıcalıklı bir market deneyimi yaşatacak.

Taze meyve ve sebzeden şarküteriye, kasap reyonundan teme gıda ürünlerine, kişisel bakım ve temizlikten ev yaşama kadar geniş bir ürün yelpazesi sunacak olan Biçen Market Silivri 2, günlük alışveriş ihtiyaçlarını kalite ve güvenle buluşturacak. Müşteri memnuniyetini odağına alan hizmet anlayışıyla mağaza, bölge halkının yeni buluşma noktalarından biri olmaya aday.

Biçen Market yetkilileri, Silivri’nin gelişen yapısına duydukları güveni vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Silivri’de gördüğümüz ilgi ve güven, yatırımlarımızı büyütmemiz için en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Yeni mağazamızla birlikte daha fazla müşterimize ulaşacak, tazelik ve kalite anlayışımızı daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Silivri’ye Biçen tazeliğinin çok yakıştığına inanıyoruz.”

1992 yılından bu yana perakende sektöründe faaliyet gösteren Biçen Market, taze ürün odaklı mağazacılık yaklaşımı ve müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla büyümesini sürdürmektedir. Marka, yeni konsept mağazalarıyla alışveriş deneyimini sürekli geliştirirken bulunduğu bölgelerde değer üretmeye devam etmektedir.

Silivri’ye Biçen Tazeliği Çok Yakışıyor.

Biçen Market Silivri 2 Mağazası, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapılarını açarak tazeliği, kaliteyi ve güveni Silivrililerle buluşturacak.

Adres:

Mimar Sinan Cad. Mimar Sinan Mah. No:20

(Mega Silivria Düğün Toplantı Salonu altında) Silivri / İstanbul

