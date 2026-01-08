Silivri'ye Güzel Sanatlar Lisesi İçin Önemli Adım

Adalet ve Kalkınma Partisi Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, ilçemize Güzel Sanatlar Lisesi kazandırılması hedefi doğrultusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Barlas, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin ile bir araya gelerek, projeye ilişkin destek ve protokol sürecini ele aldı.



Görüşmede, Silivri’de sanata yetenekli gençlerin eğitim alabileceği bir Güzel Sanatlar Lisesi’nin ilçeye kazandırılmasının önemi vurgulanırken, sürecin nasıl ilerletileceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu. İlçenin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunacak projenin, gençlerin eğitim hayatında yeni bir ufuk açması hedefleniyor.



Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Sami Barlas, “Silivri’mizin gençlerine Güzel Sanatlar Lisesi kazandırılması amacıyla destek ve protokol sürecine ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Misafirperverliği için Sayın Prof. Dr. Mümin Şahin’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.