Silivri Belediyesi, olası kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkan Bora Balcıoğlu, Silivri’de olası olumsuz hava şartlarından hiçbir vatandaşın etkilenmemesi için tedbirleri en üst düzeye taşıdıklarını söyledi. Silivri’nin her mahallesinde ayrı ayrı çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Olası kar yağışında tüm olumsuz koşullara rağmen ilçemizdeki hayatın akışını etkileyecek olan tüm engellere karşı biz her türlü tedbiri almış durumdayız. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte Silivri'nin her köşesinde, her mahallesinde hazır durumdayız" dedi.



Yapılan hazırlıklara dair açıklama yapan Başkan Balcıoğlu, "235 aracımız, bin 250 vardiyalı personelimiz ve 750 ton tuz stoğumuzla, ana arterlerden başlayarak Silivri’nin her mahallesinde 7/24 sahada olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, "Silivri'ye kar gelirse ancak hoş gelir diyoruz" diyerek, Silivri'nin kış koşullarına hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.