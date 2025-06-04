Silivri'ye Kız Öğrenci Yurdu Müjdesi

Silivri Belediye Meclisi, Yeni Mahalle’deki belediye mülkiyetine ait bir parsel üzerine hayırsever desteğiyle yapılacak kız öğrenci yurdu projesine oybirliğiyle onay verdi.

Yurt Projesine Oybirliğiyle Onay

Silivri Belediye Meclisi’nin Haziran ayı II. oturumunda, Yeni Mahalle’de bulunan 1575 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerine kız öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Karar doğrultusunda, protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na yetki verildi.

Sökmen Ailesinden Şartlı Bağış: “İsim Hakkı Bizim Olsun”

Komisyona sunulan rapora göre, Seracettin Mehmet Sökmen, 13 Mayıs 2025 tarihli dilekçesinde, mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan söz konusu alana “Leyla–Mehmet Sökmen” ismi verilmesi şartıyla hiçbir ücret talep etmeksizin bir kız öğrenci yurdu yaptırmak istediğini beyan etti.

Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar belgelerinde, ilgili parselin “Sosyal Tesis Alanı” fonksiyonunda olduğu belirtilerek projeye yönelik hukuki bir engel bulunmadığı ifade edildi.

Komisyon: Başkan Yetkilendirilsin

Hukuk Komisyonu, söz konusu şartlı bağışın kabulünü ve protokolün Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tarafından imzalanabilmesi için yetki verilmesini uygun buldu. Komisyon raporu, Başkan Ender Unutan Ersözlü ile üyeler Mehmet Keleş, Gökhan Yonat, Sultan Aşkın ve Semanur Kepenek Erağca’nın imzasıyla meclise sunuldu.

Genç Kızlara Güvenli Barınma Alanı

“Leyla–Mehmet Sökmen Kız Öğrenci Yurdu”nun hayata geçmesiyle birlikte, Silivri’de üniversite ve lise çağındaki genç kızların barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Bu proje, ilçedeki sosyal hizmet yatırımları arasında eğitime yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

