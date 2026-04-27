Silivri'ye temizlik gücü: TBB'den çöp kamyonu hibesi

Silivri Belediyesi’nin temizlik hizmetlerinde kapasiteyi artıracak önemli bir destek daha hayata geçirildi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yürütülen hibe araç programı kapsamında ilçeye kazandırılan çöp kamyonu, Ankara’da düzenlenen törenle teslim alındı.

94 belediyeye 95 araç desteği

TBB tarafından Türkiye genelinde 94 belediyeye toplam 95 hizmet aracı hibe edilirken, teslim töreni Çankaya Belediyesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Programa, TBB Başkan Vekili ve Vahap Seçer’in yanı sıra çok sayıda belediye temsilcisi katıldı.

Balcıoğlu: Hizmet kapasitemiz güçleniyor

Törene ilişkin değerlendirmede bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hibenin ilçeye önemli katkı sağlayacağını belirterek, “İlçemizin temizlik hizmetlerine ve saha çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacak bu kıymetli destek için TBB Başkanvekilimiz Sayın Vahap Seçer’e, Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve emeği geçen tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Adaletli dağıtım ilkesiyle hareket ediyoruz”

TBB Başkan Vekili Vahap Seçer ise konuşmasında, birlik bünyesinde yürütülen çalışmaların belirlenen ilkeler doğrultusunda sürdüğünü vurguladı. Seçer, yeni dönemde adaletli bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, Türkiye genelindeki tüm belediyelere eşit mesafede hizmet üretme hedefiyle hareket ettiklerini dile getirdi.



Araçlar kriterlere göre belirleniyor

Hibe sürecine ilişkin detayları da paylaşan Seçer, araçların dağıtımında çok sayıda kriterin dikkate alındığını ifade etti. Belediyelerin sosyo-ekonomik yapısı, coğrafi koşulları, mevcut ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda değerlendirme yapıldığını belirten Seçer, bu kriterlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını kaydetti.