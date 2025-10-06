Silivri'ye Üniversiteli Kız Öğrenciler İçin Yurt Müjdesi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçeye kazandırılacak 124 kişilik kız öğrenci yurdu projesini kamuoyuna duyurdu.

Eğitime Değer, Gençliğe Yatırım: Yeni Yurt Projesi Başlıyor

Silivri Belediye Meclisi’nin 2025 Yılı Ekim Ayı Toplantısının I. Birleşimi'nde konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, üniversiteli genç kızlar için önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, bağışçının destekleriyle inşa edilecek kız öğrenci yurdu projesinin 4770 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacağını ve toplamda 56 oda ile 124 yatak kapasitesi sunacağını belirtti. Yurt, yalnızca barınma değil; sosyal ve akademik ihtiyaçlara da yanıt verecek şekilde tasarlandı. Öğrencilerin kullanabileceği sosyal alanlar, etüt odaları ve ortak yaşam alanları da proje kapsamında yer alıyor.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizin gençlerine ve ilçemizi tercih eden üniversiteli evlatlarımıza yönelik çok kıymetli bir adım atıyoruz. Eğitimi desteklemek, geleceğimizi inşa etmekle eşdeğerdir,” dedi.