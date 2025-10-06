Silivri'ye Yeni Otogar ve Kültür Merkezi Geliyor

İki Fonksiyonlu Yeni Yapı Geliyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclisi’nin 2025 Ekim Ayı Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, yeni otogar projesini kamuoyuyla paylaştı. Balcıoğlu, “45 yıldır Silivri’de yaşıyorum, otogarımız hep aynı yerdeydi. Artık yetersiz kalıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz,” dedi.

Yeni proje, Ali Bey Mahallesi’ndeki mevcut otogar alanında inşa edilecek. Projede iki ana yapı yer alacak:

Kültür Merkezi: 4.432 m² kapalı alana sahip olacak. İçerisinde kütüphane, toplantı salonları, sergi ve fuaye alanları ile kafeterya bulunacak. Bu alan, sadece yolculara değil tüm Silivrililere açık olacak.

Terminal Binası: 2.225 m² kapalı alanlı yeni terminal binasında gişeler, bilet satış noktaları ve kafeteryalar yer alacak. Şehirlerarası otobüsler, minibüsler ve sivil araçlar için ayrıştırılmış ulaşım alanları oluşturulacak.

Şoförlerle İstişare Edildi

Proje, Silivri Şoförler Odası ve minibüs esnafının görüşleri doğrultusunda şekillendirildi. Ulaşım ağının daha güvenli ve düzenli hale gelmesi amaçlanıyor. Ayrıca minibüs alanları da baştan düzenlenecek.

Taşınma Yok, İnşaat Yerinde

Başkan Balcıoğlu, mevcut otogarın başka bir yere taşınmadan, aynı alanda hizmet vermeye devam ederken inşaatın sürdürüleceğini belirtti. Bu sayede hizmette kesinti yaşanmayacak.

Yarının Planları Şimdiden Hesaplandı

Yaklaşık 10 yıl sonra Yeni Mahalle’ye taşınması planlanan otogar projesine de değinen Balcıoğlu, mevcut yapının ilerde farklı fonksiyonlarda kullanılabileceğini ifade etti. "Bugünün değil, yarının şehir planlarını da gözetiyoruz" diyerek, projeye vizyoner bir yaklaşım kattıklarını vurguladı.

İlçenin ulaşımına ve sosyal yaşamına nefes aldıracak proje için son aşamaya gelindiği, UTK kararının alındığı, komisyon kararının da yakından takip edildiği belirtildi.