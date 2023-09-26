Silivri, Yeni Bir Endüstri Meslek Lisesi'ne Kavuşuyor

Silivri’deki programa; Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Bağışçı Ayfar Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdulgani Binici ve aile üyeleri ile ilçe protokolü katıldı.

Programda; Vali Gül, Silivri Kaymakamı Toğan, Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, Çanta Sancaktepe Mahalle Muhtarı Hayri Şahin ve Bağışçı Abdulgani Binici birer konuşma yaptı.



“OKULUMUZ, ARANAN ELEMANIN İŞ GÜCÜNE KATILMASINI SAĞLAYACAK”

Vali Gül, “İstanbul’da 105 bin dersliğimiz var. Bu dersliklerin yüzde 90’ı kamu eliyle yapıldı ve eksik kalan kısımlar da kamu eliyle yapılmaya devam edilecek. Bugün, bunu yapmak istesek 400 milyarın üzerinde bir paraya ihtiyaç var. Çok şükür bunun neredeyse yarısından fazlası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde son 20 yılda yapıldı. İstanbul, genç bir şehir. Belediyelerimizin öncülüğünde hayırseverlerimizle birlikte yeni okulların yapımı gündeme geliyor. Bugün temeli atılan okulumuz bir meslek lisesi. Okulumuz, aranan elemanın iş gücüne katılmasını sağlayarak çok önemli bir görevi yerine getirecek. Hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Gül ve beraberindekilerin temel atımını gerçekleştirmesi ile tören sona erdi.

