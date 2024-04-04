Silivri Yeni Döneme Atatürk Anıtı'nda Saygıyla Başladı

Törenin ardından İlçe Başkanı İbrahim Kömür, seçim süreci ve kazanılan zaferle ilgili duygularını paylaşan kısa bir konuşma yaptı. Kömür konuşmasında, "Bu zaferin aslan payı elbette Sayın Bora Balcıoğlu'nundur; ancak bu zaferde payı olan herkese, katkıda bulunan her bireye en derin teşekkürlerimi sunmak istiyorum," diyerek, başarının bir ekip çalışması olduğunun altını çizdi.

Silivri'nin yeni belediye başkanı ve ekibi, Atatürk anıtına yapılan çelenk sunumuyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında, Silivri için hizmet edeceklerinin simgesel bir başlangıcını yapmış oldu.