Silivri Yeşilay'dan Öğrencilere Madde Bağımlılığı ve Teknoloji Kullanımı Eğitimi
Silivri Yeşilay Şubesi, Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi öğrencilerine farkındalık eğitimi verdi.
Silivri Yeşilay Şubesi, Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Madde Bağımlılığı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı konularında önemli bir eğitim programı düzenledi. Eğitimi, TBM Formatörü Tülay Zengin gerçekleştirirken, Şube Sorumlusu İmran Mızrak Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Eğitime öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve okul yönetimi de büyük ilgi gösterdi. Yeşilay yetkilileri, gençlerin bilinçlendirilmesine katkı sağlayan okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.