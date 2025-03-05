Silivri Yeşilay'dan Öğrencilere Madde ve Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi

Silivri Yeşilay Şubesi, gençleri bağımlılıklara karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi öğrencilerine Madde Bağımlılığı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı konularında eğitim verildi. Eğitimi, TBM Formatörü Tülay Zengin gerçekleştirirken, Şube Sorumlusu İmran Mızrak ise Yeşilay hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında ise Silivri Sevim Avni Çoğal İlkokulu öğrencilerine yönelik "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi uygulandı. Projede Silivri Yeşilay Gençlik Komisyonu Üyesi Zehra Nur Kılıçaslan ve Şube Sorumlusu İmran Mızrak öğrencilere Yeşilay’ın misyonu ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık kazandırdı.

Silivri Yeşilay Şubesi, sağlıklı nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda bağımlılıkla mücadele eğitimlerine devam ederken, etkinliklere destek veren okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.