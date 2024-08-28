Silivri Yeşilay Spor Kulübü'nde Yeni Dönem: Çetin Çınar ve Yönetiminden İlk Adımlar

27 Ağustos Pazartesi günü saat 17:00’de atılan bu önemli adımla birlikte, Silivri Yeşilay Futbol Akademisi faaliyete geçti. Bu akademi, Silivri'nin genç yeteneklerini sporla buluşturmayı hedefliyor.

Silivri Yeşilay Spor Kulübü, yalnızca futbol değil, aynı zamanda basketbol, voleybol, karate ve yüzme gibi branşlarda da gençlerimize hizmet verecek. Kulüp, ilçemizin spor alanındaki potansiyelini artırmayı ve gençlerimizi sağlıklı bir geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

Bu değerli projeye öncülük eden Çetin Çınar ve ekibine başarılar dileriz. Silivri Yeşilay Futbol Akademisi ve diğer spor branşlarının ilçemize hayırlı olmasını temenni ederiz.