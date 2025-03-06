Silivri Yeşilay Şubesi'nden Gençlere Tütün Bağımlılığı Eğitimi
Silivri Yeşilay Şubesi, Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik tütün bağımlılığı eğitimi düzenledi. Programda, Yeşilay'ın çalışmaları da tanıtıldı.
Silivri Yeşilay Şubesi, gençleri bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik tütün bağımlılığı eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimi, TBM Formatörü Tülay Zengin verdi.
Program kapsamında, Yeşilay Şube Sorumlusu İmran Mızrak tarafından derneğin çalışmaları ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, öğrenciler tütün ürünlerinin zararları ve bağımlılık süreci hakkında detaylı bilgi edindi.
Silivri Yeşilay Şubesi yetkilileri, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etti.