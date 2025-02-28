Silivri Yeşilay Şubesi'nden Velilere Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Silivri Yeşilay Şubesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Silivri Ortaokulu’nda velilere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenledi. Eğitim Komisyonu Başkanı Tülay Zengin tarafından verilen seminerde, çocukları zararlı alışkanlıklardan korumanın yolları anlatıldı.

Silivri Yeşilay Şubesi, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Silivri Ortaokulu’nda "Veli Akademileri" kapsamında önemli bir seminer düzenledi. Formatör ve Eğitim Komisyonu Başkanı Tülay Zengin tarafından gerçekleştirilen seminerde, velilere "Çocuklarımızı Bağımlılıklardan ve Zararlı Alışkanlıklardan Korumak İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?" konusu aktarıldı.

Seminerde bağımlılığın sebepleri, çocukları bu tür risklerden koruma yolları ve ailelerin bu süreçte nasıl bilinçli adımlar atabileceği konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü vurgulanarak bilinçli ebeveynliğin önemi üzerinde duruldu.

Silivri Yeşilay Şubesi yetkilileri, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirterek katılım sağlayan tüm velilere teşekkür etti.