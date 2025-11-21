Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Başkomutan Caddesi’nde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hemşehrilerine seslenerek, Silivri ile kurduğu güçlü gönül bağını ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

BAŞKAN BALCIOĞLU’NDAN SAMİMİ MESAJ

Başkan Bora Balcıoğlu, Silivri’de doğup büyüdüğünü hatırlatarak, kente duyduğu aidiyeti şu sözlerle ifade etti:

“Doğduğumdan beri Silivri’deyim. Oğlunuz, kardeşiniz, ağabeyinizim. Silivri’yi güzel kılan dayanışmamızdır, birlikteliğimizdir.”

Hemşehrilerinin her zaman yanında olacağını belirten Balcıoğlu, Silivri’nin ortak değerleri etrafında buluşmanın önemine dikkat çekti.

“HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIM”

Vatandaşlarla birebir sohbet eden Balcıoğlu, görev anlayışının temelinde samimiyet ve sürekli iletişimin bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Her zaman olduğu gibi yine siz kıymetli hemşehrilerimle birlikte olmaya, sizlerin yanında olmaya devam edeceğim.”

ZİYARETİN ADRESİ: BAŞKOMUTAN CADDESİ

Başkan Balcıoğlu’nun mesajını paylaştığı ziyaret, ilçenin en yoğun noktalarından biri olan Başkomutan Caddesi üzerinde gerçekleşti.