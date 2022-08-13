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Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Silivri ile özdeşleşen, adına bu yıl 60.sı düzenlenen Silivri Yoğurdu, çalışmalar sonucu Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı. Silivri Yoğurdunun coğrafi işaret belgesi TPE yetkilisi tarafından Başkan Volkan Yılmaz'a takdim edildi.

Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
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Festivalin 1.gününde sahne performansları sonrasında Silivri Yoğurdunun coğrafi işaret belgesini aldığını müjdeleyen Başkan Yılmaz “Bütün yerleşim yerleri şehirler kültürleriyle tarihleriyle lezzetleri ile övünür. Literatürlere geçebilmek için çeşitli kalite onaylarını almak için var gücüyle çalışırlar. Mesela, Gaziantep şehrinin tam iki yüz tane ürününün coğrafi işaret belgesi var. Peki Silivri’nin doğası kültürü yemekleri folklorla, belki de Türkiye’nin en müstesna olan ilçesi olan Silivri’nin bir coğrafi işaretli ürünü var mıydı?  Yoktu. İşte bizde buradan yola çıktık,60.sını düzenlediğimiz geleneksel Yoğurt festivalinde Silivri’nin artık bir coğrafi işareti var, o da Silivri Yoğurdu, marka tescili yapıldı, coğrafi işaretlemesi alındı. Silivri Yoğurdu arık bundan sonra literatürlere girdi. Hayırlı uğurlu olsun dedi.

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