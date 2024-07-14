Silivri Yoğurt Festivali'nde Kadınların Gücü: Kent Konseyi Başkanı ve Yönetimi, Üretici Kadınlarla Buluştu

Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, başkan yardımcıları, Kadın Meclisi Başkanı, komisyon başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, kadın üreticilerin standlarını ziyaret ederek ürünlerini yakından inceledi.

Ziyaret sırasında, kadın üreticilerle satışların artırılması ve kooperatifleşme konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Nursel Erel, yerel üreticilerin desteklenmesinin ve kadınların ekonomik hayata daha etkin katılımının önemine vurgu yaparak, kooperatifleşmenin bu süreçte kilit rol oynayacağını belirtti. Kadın üreticiler, bu ziyaretin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ve satışlarını artırmak için yeni stratejiler geliştirme konusunda motive olduklarını ifade etti.

Silivri’nin üretici ve güçlü kadınlarının emeklerinin sergilendiği standlar, festival ziyaretçileri tarafından da büyük ilgi görüyor.

