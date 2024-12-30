Silivri Ziraat Odası Başkanı Özer: Yerli üretim desteklenmeli

Özer, çiftçiler ve hayvancılık yapan vatandaşlar için 2024 yılının zor bir yıl olduğunu ifade ederek, bu zorlukların aşılabilmesi için 2025 yılında daha fazla kurumsal destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Özer, ithalatın azaltılarak yerel üreticinin desteklenmesinin tarım ve hayvancılık sektörünün geleceği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Özellikle, yerel üretime yönelik teşviklerin artırılması ve sektöre sürdürülebilir çözümler sunulmasının gerektiğine dikkat çeken Özer, “Tarım ve hayvancılık, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşlarından biridir. Bu nedenle, bu alanların geliştirilmesi için daha güçlü bir iş birliği şart” dedi.

Özer, çiftçilerin 2024 yılında karşılaştığı sorunların başında artan maliyetler, üretim zorlukları ve pazarlama problemlerinin geldiğini belirterek, bu problemlerin çözümü için kamu ve özel sektörün daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Ayrıca, kurumsal destek mekanizmalarının genişletilmesi gerektiğine işaret ederek, “Çiftçimizin emeği karşılık bulmalı, üretim sürdürülebilir hale gelmelidir” ifadelerini kullandı.