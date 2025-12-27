Silivri'de Soğuk ve Bulutlu Gün: Rüzgâr Etkisini Artırıyor

Sabah Saatlerinde Sert Soğuk

Meteorolojik verilere göre Silivri’de saat 09.40 itibarıyla hava sıcaklığı 4 derece ölçüldü. Hissedilen sıcaklık ise 1 derece seviyesinde. Günün en yüksek sıcaklığının 6-8 derece aralığında, en düşük sıcaklığın ise 0-2 derece bandında olması bekleniyor.

Rüzgâr ve Basınç Yükseliyor

İlçede rüzgâr esintili şekilde kuzey yönlerinden saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esiyor. Hava basıncının 1022 mb ile hızla yükseldiği gözlenirken, görüş mesafesi 13 kilometre ile açık seyrediyor.

Nem Yüksek, Hava Kuru

Nem oranı yüzde 74 olarak ölçülürken, çiy noktası 0 dereceye kadar geriledi. Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilen soğuğa karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Yağış Beklentisi Düşük

Gün içerisinde yağış ihtimali yüzde 0-2 aralığında seyrediyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 6-7 dereceye kadar yükselse de bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Haftaya Yağmur Uyarısı

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda sınırlı artış beklenirken, salı günü için yağmur ihtimalinin yüzde 50’nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanabilecek buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyor.