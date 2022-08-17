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Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı
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Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi çalışmaları kapsamında İstanbul AFAD ile yürütülen Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Silivrili 19 temel afet gönüllüsü, düzenlenen Akreditasyon Belgesi ve AFAD Gönüllüsü Kimlik Teslim Töreni ile kimliklerini teslim aldı.

Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı
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Silivri’de geçmiş yıllarda herhangi bir çalışma yapılmayan Temel AFAD Gönüllüsü sayısı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla kurulan Afet Koordinasyon Merkezinin çalışmalarıyla bir yılda 650 kişiye ulaştı. Bu gönüllülerden 19’u saha destek eğitimi aldı. Böylece saha eğitimlerini tamamlayan gönüllü sayısı 98’e ulaştı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 19 gönüllü, düzenlenen Akreditasyon Belgesi ve AFAD Gönüllüsü Kimlik Teslim Töreni ile kimliklerini Bakan Soylu’dan teslim aldı. İstanbul Yeşilköy AFAD Yerleşkesinde düzenlenen törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Arama Kurtarma (SAK) Ekipleri Sorumlusu Uğur Tozlu katıldı. Bakan Soylu tören esnasında, AFAD Başkanlığı tarafından Silivri Belediyesine hibe edilen 4x4 arazi aracını inceledi. Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aracın afetlerde yapılan arama kurtarma faaliyetlerindeki rolü ve kötü hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklarla mücadeledeki önemi hakkında detaylı bilgiler verdi. SAK ekipleri törenin ardından, AFAD tarafından düzenlenecek olan 17 Ağustos Depremi Anma Töreni’ne katılmak üzere Gölcük’e gitti.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı
Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı
Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı
Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı
Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı

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