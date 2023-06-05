Silivrili 2023 genç Çanakkale'yi gezdi

Silivri Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılına özel düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan 2023 gence özel Çanakkale Gençlik Gezisi düzenlendi. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da eşlik ettiği etkinliğe, ilçede yaşayan 15-25 arası gençler katılım gösterdi. 3 Haziran 2023 Cumartesi ve 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilen etkinlikte Çanakkale’nin tarihi, kültürel ve dini yapıları olan; Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Mecidiye Tabyası, Koca Seyit, Abide, Seddülbahir Köyü, Alçıtepe Köyü, Anzak Koyu, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Conkbayırı, Şahindere Şehitliği, Bomba Sırtı ve 57. Alay Şehitliği ziyaret edildi.

Etkinliğin ilk günü saat 07.00’da Silivri Merkez VEGA AVM yanından, ikinci günü ise saat 07.00’da Silivri’nin köy ve beldelerindeki muhtarlıkların önünden kalkan araçlarla Çanakkale’ye giden gençlere, kokartlı rehberler eşlik etti. Ayrıca sabah hareketinde sandviç ve öğlen saatinde yemek ikramının da yapıldığı etkinlik kapsamında öğrenciler güzel bir gün geçirdi.

YILMAZ: “ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ RUHLARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM”

Şehitlik ziyareti sırasında gençlere seslenen Başkan Yılmaz, “Çanakkale’den geçiş gidenlere seslenmiş şair: ‘Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir.’ İstiklalimizin kalesi Çanakkale. İstikbalimizin ışığı Çanakkale. Kalbimizde sönmeyen en son ocak Çanakkale. Sevdamız, hülyamız Çanakkale. Kavgamız, davamız Çanakkale. Serden yardan geçen Türk milletinin biricik yâri Çanakkale. Anaların ağıt, genç kızların türküler yaktıkları Çanakkale. Kendi cenaze namazını kılan 57. Piyade Alayı’nın ruhu Çanakkale. Bedir’in aslanlarını imrendiren kahramanların diyarı Çanakkale. İstiklal Savaşı’nın işaret fişeğinin yakıldığı yer Çanakkale. ‘Size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum’ diyen Mustafa Kemal’in azmi, kararlılığı Çanakkale. Adına destanlar yazılan Çanakkale. Seni gönülden selamlıyoruz Çanakkale. Selam olsun sana, selam Çanakkale. Sevgili genç kardeşlerim; bugün sizlerle vatan için, millet için, ay yıldızlı al bayrak için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin asil ruhlarının huzurundayız. Bu manevi ortamda onlara ne kadar şükran duysak, onlara ne kadar minnet etsek ve onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bu vesileyle başta ebedi başkomutanımız, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını yazan aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Sevgili genç kardeşlerim; tarihimizi okumalı, tarihimizi öğrenmeli, araştırmalı ve iyi bilmeliyiz. Ötüken’den Malazgirt’e, Malazgirt’ten Söğüt’e, Söğüt’ten Çanakkale’ye, Çanakkale’den Ankara’ya… Malazgirt’i bilmeyen Süleyman Şah’ın kurduğu Selçuklu Devleti’nin anlamını da bilemez. Selçuklu’yu bilmeyen cihan imparatorluğu Osmanlı’yı da bilemez. Bursa’da, Edirne’de, Balkanlar’da verilen mücadeleyi bilmeyen, İstanbul’un Fethi’ni de kavrayamaz. Fetih ruhunu hissetmeyen, 3 kıtada inşa ettiğimiz o büyük medeniyetin ruhunu da kavrayamaz. İşte tüm bunları görmeyen, göremeyen ve hissedemeyenler Çanakkale’de yüz binlerce kahramanın gözleri kapalı şehadete yürüyüşünü de anlayamazlar. Çanakkale’yi hazmedemeyen İstiklal Savaşı’nın kodlarını da çözemez. Çünkü Çanakkale’yi anlamak ve kavramak derin bir tefekkürle mümkündür. Siz de bugün hep beraber Çanakkale’deyiz. Çanakkale ruhunu anlamak ve hissetmek için buradayız. Şehitlerimizin aziz hatıralarının önündeyiz. Çanakkale’yi geçilmez yapan o asil ruhlara bir kez daha sevgi, saygılarımı iletiyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.” dedi.

“DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKTIKÇA DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ”

Mehmet Akif’in dizeleriyle sözlerine devam eden Başkan Volkan Yılmaz, “Çanakkale destanını en güzel anlatan dizeler Mehmet Akif’in dizeleridir. Ne diyor Akif? ‘Âsım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar... O, rûkü olmasa, dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş temiz alnından uzanmış yatıyor; bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor! Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i... Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi... Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.’ Akif’in Çanakkale şehitlerine hitaben yazdığı bu mısralar esasında genç kardeşlerim geleceğimize de ışık tutan mısralar. Değerli kardeşlerim; geçmişini unutan, kültürel mirasını yok sayan, kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktaramayan toplumlar, başka kültürlerin etkisine girmeye ve sonunda yok olmaya mahkumdurlar. Biz kendi kültürümüze, kendi tarihimize, kendi değerlerimize ve kültürel varlığımıza sahip çıktıkça daha da güçleneceğiz. Yüreği millet sevgisiyle dolu, erdemli, insanlığa, ülkesine, milletine, devletine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek idealleri hedeflemiş gençliğin yetişmesi halinde aziz Cumhuriyetimizin bekası güvenceye kavuşabilecektir. Gazi Mustafa Kemal, bunun yolunun da gençliğin büyük ülkülerle yetişmesinden geçtiğini görmüş ve bu alanda çok önemli çalışmalar yapmıştır. Bunun için ülkemizin geleceğini her zaman güvendiği ve inandığı Türk gençliğine emanet etmiştir. Çünkü gençlik milletlerin gücüdür. Çünkü gençlik milletlerin yarınlarıdır. Bu itibarla yarınların teminatı Türk gençliğinin daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi hepimiz için vazgeçilmez hedef ve vazgeçilmez görevlerdir. Biz de buradan yola çıkarak sizler için çalışıyoruz. Ama bugün burada, bu manevi atmosferde uzun uzadıya sizler için yaptıklarımızı anlatmayacağım. Dershanelerimizi, dil kurslarımızı, yüzme havuzlarımızı, spor odalarımızı ve çok yakında Silivri’de kavuşacağımız gençlik ve kültür merkezimizi uzun uzadıysa sizlerle paylaşmayacağım. Genç kardeşlerim, bir belediye başkanı değil ağabeyiniz olarak sizlere sesleniyorum. Sizler bizim umudumuzsunuz. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Kısacası sizler, Türk gençliği bizim her şeyimizsiniz. Bugün bizlere emanet edilen bütün makamların yarınki sahibi sizler olacaksınız. Bu sebeple daha müreffeh, daha güçlü, daha mutlu ve daha huzurlu bir Türkiye için daima sizlerin yanında, sizlerin emrinde ve sizlerle beraber olacağıma buradan söz vermek istiyorum. Son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk asrında, Türkiye yüzyılında sizlerle aziz şehitlerimizin manevi huzurunda olmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, en derin sevgilerimle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.