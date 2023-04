Silivrili 4.700 kadın Bursa'yı gezdi

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da kadınlara özel kültür gezisi organizasyonu gerçekleştirdi. 8-9 Nisan 2023 tarihli Bursa Kültür Gezisinin ilk turunun ardından ikinci tur 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlendi. Kültür gezisinin son turuna Silivri’nin belde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 2.450 kadın katıldı. Gezide Silivrili kadınlar, Bursa’nın tarihi, kültürel ve dini yapıları olan; Ulu Cami, Osman Gazi ve Organ Gazi türbeleri, Yeşil Türbe, Tophane Saat Kulesi, Emir Sultan Cami, Muradiye Külliyesi, Kozahan ve Şehzade Mustafa Türbesini ziyaret etti. Bursa’ya giden kadınlara kokartlı rehberler ve Kültür Müdürlüğü personelleri eşlik etti. Ambulans ve zabıta görevlileri de programlarda hazır bulundu. Ziyaret kapsamında ayrıca Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde iftar programları düzenlendi. Cumartesi günkü iftar programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, kadın meclis üyeleri Sultan Aşkın ve Ülkenur Büke ile basın mensupları katıldı. 4 gün süren Bursa Kültür Gezisi etkinliğine Silivri’den yaklaşık 4.700 kadın katılmış oldu.

“KISIK SESLERE SES, DARDA KALANLARA NEFES OLUYORUZ”

Programda konuşan Başkan Yılmaz, “Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Türk Cihan Devleti’nin kurulduğu; Şeyh Edebali’nin, Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin bizlere emaneti olan Bursa’mızdayız. Siz değerli hanımefendilerle her bir araya geldiğimde hepinize kocaman bir teşekkür borcum olduğunu ifade ediyorum. Niye mi? Ben; bir evlat, bir baba, bir eş, bir kardeş olarak hayatımın her döneminde ve her anında hep kadınların yanında oldum. Her zaman kadınların hakkını savundum. Siyasi hayatımda da kadınların ayrı bir yeri ve önemi var. Geçtiğimiz yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partili (MHP) bir adayın İstanbul’da, hele hele Silivri’de seçimleri kazanacağını hiç kimse tahmin etmiyordu. Bu seçim zaferinin arkasında Silivri’mizin kocaman yürekli, fedakâr kadınları var. Sizlerle bir olduk, beraber olduk; çalmadık kapı, sıkılmadık el ve girilmedik kalp bırakmadık. El ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek bu başarıya hep birlikte imza attık. Ben bugün Silivri Belediye Başkanı isem bu sizlerin sayesindedir. Sizlere canı gönülden, yürekten, bütün içtenliğimle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Bu makam sayesinde sizlerin omuzlarınızdaki yükü hafifletebiliyorum. Sizlerin çocuklarına, gençlerine, engelli bireylerine, yaş almış büyüklerine dokunabiliyorum. Garibe, gurebaya, yetime, düşküne, darda olana, zorda kalana el uzatabiliyorum. Kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olabiliyorum. Şehrime ve güzel ülkeme eserler bırakabiliyorum. Kısacası, bu koltuk sayesinde size ve Silivri’ye hizmet edebiliyorum. Beni bu şehre hizmetkâr kıldığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“TUTTUĞUNUZ BU EL SİZİ HİÇ BIRAKMAYACAK”

Çocuklara ve gençlere yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Seçimlerden önce Silivri’nin kadınlarına sözler vermiştik. Ne demiştik? Tek endişeniz olan çocuklarınızın hayatlarına yatırım yapacağımızı söylemiştik. Silivri’de yaşayan çocukların iyi yetişmesi için spor, kültür, sanat ve eğitim alanında yatırımlarımız olacak demiştik. Çocuklarımızın bir yabancı dil konuşabileceğini, bir müzik aleti çalabileceğini, bir sanatsal aktivitede bulunabileceğini ve lisanslı sporcu olabileceğini vadetmiştim. Silivri Belediyesinin bu imkânları ücretsiz sağlayacağını söylemiştim. Bu anlayışla size verdiğim sözleri hiç unutmadım, unutturmadım. Kürsüye her çıktığımda söze ‘Ne demiştik?’ diye başlayacağım. Verdiğim sözleri tuttuğumu, tutamadığım sözleri de niye tutamadığımı açık yüreklilikle paylaşacağım. İstanbul’da yüzme havuzu olmayan tek ilçe Silivri’ydi, yüzme havuzunu yaptık. Silivri’mize yüzme akademisi, spor akademisi, halı sahalar, statlar, basket sahaları, tenis kortları ve voleybol sahaları kazandırdık. Ücretsiz dershane, ücretsiz yabancı dil kursu, ücretsiz müzik okulu ve Güzel Sanatlar Akademisi projelerimizi hayata geçirdik. Üniversiteye başlayan çocuklarımıza 500 TL ‘Üniversiteye Hoş Geldin’ desteği, üniversitede okuyan çocuklarımıza her ay düzenli 500 TL burs desteği verdik. Yeter mi? Bence yetmez. Daha iyilerini, daha güzellerini yapabiliriz. Yeter ki sizlerin desteği hep bizimle olsun. Ne demiştik seçim meydanlarında? ‘Hanımefendiler size elimi uzatıyorum. Bu eli havada bırakmayın, bu eli sımsıkı tutun’ demiştik. Çok şükür ki bu eli sımsıkı tuttunuz. Bu kardeşiniz, bu evladınız size söz veriyor; tuttuğunuz bu el hiç mi hiç sizi bırakmayacak. Hep sizinle, hep sizin yanınızda, hep sizin yarınlarınızda, hep sizin umutlarınızda olacak. Ant olsun, yemin olsun!” ifadelerini kullandı.

“BOLLUĞUN BEREKETİN OLDUĞU KÖYLERE ADIM ADIM YÜRÜYORUZ”

Silivri’nin köylerinde üretimin artmasının önemine değinen Başkan Yılmaz, “2019 mahalli seçimleri boyunca kullandığımız sloganlardan bir tanesi ‘Silivri’de bir şey değişecek, her şey değişecek’ olmuştu. Çünkü Silivri’mizin değişime ihtiyacı olduğu gün gibi ortadaydı. Ama bu bir şahsın değişmesi değil; bir fikrin, bir zihniyetin değişmesiydi. Ayrıca şunu ifade ettik: Silivri yalnızca çarşı meydanından, sahilinden ibaret değildir dedik. Silivri’mize güzellik katan Danamandıra, Çayırdere, Beyciler, Küçüksinekli var. Silivri’ye üretim katan Kadıköy, Akören Gazitepe, Fenerköy ve Bekirli var. Silivri’mize renk katan Yolçatı, Çeltik, Büyüksinekli, Alipaşa ve Kurfallı var. Kısacası Silivri’de köyler var ve Silivri’nin köylerinde artık hayat var. Biz, köyleri omuzlarında yük görenlerden olmadık. Biz köylerimizi seçimden seçime uğrayacak yerler olarak görenlerden, seçmen sayısıyla değerlendirenlerden olmadık. Biz köyleri aldatanlardan, kandıranlardan da olmadık. Biz her zaman köylerimizi Silivri’mizin en büyük değeri olarak gördük. Biz, üzeri tozla örtülü köylerimizi bir mücevher olarak gördük. Biz, köylerin İstanbul’umuzun gıda ve hayvancılık üssü olabileceğini söyledik. Bu amaçla ve bu inançla köylere yatırım yapılmasını, köylerin tekrar üretim merkezi haline gelmesini amaçladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Köylü milletin efendisidir’ dedik. Silivri’nin merkezinin ve İstanbul’un köylerimize katacak çok bir şeyi yok. Tam tersine köylerimizin onlara katacak çok şeyi var. Üretim çalışmalarımızla, desteklerimizle huzurun ve refahın arttığı, bolluğun ve bereketin olduğu köylere doğru adım adım yürüyoruz. Ben, üreten bir Silivri’yi hayal ediyorum. Siz değerli hanımefendileri de bu hayale ortak etmek istiyorum. Gelin, bu hayale ortak olun. Silivri’yi İstanbul’un, Türkiye’nin üretim üssü, gıda ve hayvancılık üssü haline getirelim. Ben bu yola baş koydum! Yalnız da kalsam, tek başıma da yürüsem; sizlere olan inancımla, bu topraklara olan inancımla, bu toprakları miras değil emanet gören anlayışımla köylere yatırım yapmaya, hizmet götürmeye ve köylerde üretim var demeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’YE 600 YATAKLI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİYOR”

Silivri’ye eğitim ve araştırma hastanesi yapılacağını açıklayan Başkan Yılmaz, “Siz değerli hanımefendilere buradan bir müjde vermek istiyorum. Biz 2023 yılının Silivri Belediyesinde hizmette rekorlar yılı olacağını söylüyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Silivri’ye 600 yataklı bir eğitim araştırma hastanesi geliyor. Her türlü ameliyatın yapıldığı, bütün yoğun bakım ünitelerinin olduğu bir hastanesinin ihalesini 14 Mayıs seçim zaferinden sonra yapacağız. Akabinde de temelini atıp 1 yıl içerisinde 125.000 metrekare kapalı alanda, 600 yataklı hastanemizi sizlerle paylaşacağız.” diye konuştu.

YILDIZ: “BU TÜR GEZİLERİ ÇOK DEĞERLİ BULUYORUZ”

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, “Silivri’nin kıymetli hanımefendileri; sizlere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın selamlarını ve saygılarını getirdim. Biz, bu tür gezileri çok değerli buluyoruz. Bu geziler birlik ve beraberliğimize damga vuracaktır. Sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bize bu ev sahipliğini yapma fırsatını verdiği için Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Eren Ermiş’e teşekkür ediyorum.” dedi.