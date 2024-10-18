Silivrili Altın kızlar ilk maçını kazandı
Silivri Marmara Altın Smaç Spor Kulübüne bağlı voleybol takımı ligin ilk maçında rakibini farklı yenerek lige mükemmel bir başlangıç yapmış oldu.
Silivri Marmara Altın Smaç Spor Kulübüne bağlı voleybol takımı ligin ilk maçında rakibini farklı yenerek lige mükemmel bir başlangıç yapmış oldu.
Baş Antrenörlüğünü Barış Çağlar Karaca’nın yaptığı Marmara Altın Smaç Voleybol Kulübü fırtına gibi esmeye kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Mahalli Yıldız Kızlar kategorisi C Grubunda mücadele eden Altın Smaçlı kızlar Osman Solakoğlu Spor Salonunda oynadığı zorlu maçlarında güçlü rakibi Avrupa Voleybol Akademisini 3-0 yendi. Zorlu geçen maçta Silivrili kızlar fazla zorlanmadan 25-19, 25-14 ve 25-8 aldığı setlerde adeta farka gitti.
ENGİNAKIN/SPORTURK