Silivrili Arda, 2023 Budaikado Türkiye Şampiyona Birincisi
Silivri Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Fırat, Düzce'de düzenlenen Budaikado 2023 Türkiye şampiyonasında Budaikado U-21 kategorisinde Kumite stilinde birinci oldu.
Silivri Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin başarısını okulun web sitesi üzerinden şu ifadelerle paylaştı “Okulumuz öğrencisi Arda FIRAT, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 20-24 Mayıs ayında Düzce'de düzenlenen Budaikado 2023 Türkiye şampiyonasında Budaikado U-21 kategorisinde Kumite stilinde birinci olmuştur. Okul Müdürümüz Sayın Ahmet SEVGİN öğrencimiz Arda FIRAT'ı tebrik ederek, başarılarının devamını dilemiştir.”