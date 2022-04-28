Silivrili Bengü, turnuva üçüncüsü oldu

Silivrili genç sporcu Bengü Engin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edelin halter şampiyonasında Silivri’yi başarı ile temsil ederek turnuva üçüncüsü oldu.

Silivri Ortaokulu öğrencilerinden Bengü Engin, silkmede 25 kilo, koparmada da 25 kilo kaldırarak toplamda 47 kilo ile üçüncü olarak madalyasını aldı.

