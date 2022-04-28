Silivrili Bengü, turnuva üçüncüsü oldu
İstanbul'da organize edilen okullar arası halter şampiyonasında Silivri Ortaokulu öğrencilerinden Bengü Engin silkme ve koparmada kaldığı kilolarla turnuva üçüncüsü oldu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Silivrili genç sporcu Bengü Engin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edelin halter şampiyonasında Silivri’yi başarı ile temsil ederek turnuva üçüncüsü oldu.
Silivri Ortaokulu öğrencilerinden Bengü Engin, silkmede 25 kilo, koparmada da 25 kilo kaldırarak toplamda 47 kilo ile üçüncü olarak madalyasını aldı.
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