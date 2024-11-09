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- Silivrili Çiftçilere Tarımsal Üretim ve Yeni Destekleme Modeli Hakkında Bilgilendirme Yapıldı
Silivrili Çiftçilere Tarımsal Üretim ve Yeni Destekleme Modeli Hakkında Bilgilendirme Yapıldı
Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçemizin çiftçilerini tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlendi.
Büyükkılıçlı, Çeltik ve Yolçatı mahallelerinde gerçekleşen toplantılara, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, mahalle muhtarları ile çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı.
Toplantıda, bitkisel ve hayvansal üretim planlaması ile yeni destekleme modeli hakkında bilgiler aktarıldı. Çiftçiler, tarımsal üretim süreçlerine yönelik planlamaların yanı sıra güncellenen destekleme programları hakkında detaylı bilgi sahibi olurken, yeni modelin tarım ve hayvancılığa olan katkıları üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.