Silivrili çiftçilerin tohumluk arpa sevinci devam ediyor

DEMİR: “BAŞIN DÜŞTÜ MÜ DARA VOLKAN BAŞKANI ARA!”

Çeltik’te düzenlenen törende konuşan Çeltik Mahallesi Muhtarı Behzat Demir, “Silivri Belediyesi her yıl saman, tohumluk arpa, silaj gibi birçok ürünün dağıtımını yapıyor. Hayvan gübrelerini ahırlardan alıp tarlalara dağıtıyor. Meşhur bir laf var onu Başkan Yılmaz’a uyarladım; ‘Başın düştü mü dara Volkan Başkanı ara!’ Başkanımıza bu destekler için çok teşekkür ederim.” dedi.