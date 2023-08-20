Silivrili çiftçilerin tohumluk arpa sevinci devam ediyor
Silivri Belediyesi tarafından Çeltik, Yolçatı ve Seymen mahallelerinde düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Törenleri ile 225 çiftçiye 900 bin TL değerindeki 45 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 2 bin 250 dönüm araziye ekim yapabilecek.
DEMİR: “BAŞIN DÜŞTÜ MÜ DARA VOLKAN BAŞKANI ARA!”
Çeltik’te düzenlenen törende konuşan Çeltik Mahallesi Muhtarı Behzat Demir, “Silivri Belediyesi her yıl saman, tohumluk arpa, silaj gibi birçok ürünün dağıtımını yapıyor. Hayvan gübrelerini ahırlardan alıp tarlalara dağıtıyor. Meşhur bir laf var onu Başkan Yılmaz’a uyarladım; ‘Başın düştü mü dara Volkan Başkanı ara!’ Başkanımıza bu destekler için çok teşekkür ederim.” dedi.