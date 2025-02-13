Silivrili Ecrin Ergün ve Elif Naz Gök, Galatasaray ile Şampiyonluk Sevinci Yaşadı!

Sezon boyunca sergiledikleri başarılı performansla takımlarının önemli isimleri arasında yer alan Ecrin ve Elif Naz, U14 Kızlar Ligi'ni klasman birincisi olarak tamamlayan Galatasaray’ın şampiyonluk yolculuğunda kritik roller üstlendi. Final maçında süre alarak skora katkı sağlayan genç yetenekler, Silivri’den yetişen sporcuların ulusal arenada nasıl fark yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Silivri’de parlayan ve Galatasaray formasıyla başarılarına yenilerini ekleyen Ecrin Ergün ve Elif Naz Gök, Türk basketbolunun geleceğine ışık tutmaya devam ederken, Silivrili genç sporcular için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.