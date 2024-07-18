Silivrili Gençler TÜGVA Yaz Okulu'nda Eğlenerek Öğreniyor

TÜGVA Silivri İlçe Başkanı Hasan Özen yaz okulu hakkında şu bilgileri paylaştı: "Gençlerimiz hem Kur’an-ı Kerim’i kendi seviyelerine uygun olarak belirlenen sınıflarda güzel okumayı öğrenip hem de temel dini bilgiler dersi ile dinlerini daha iyi öğrenme fırsatı buluyorlar. Ayrıca, örnek Müslüman karakterini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in hayatının ve hadislerinin ışığında kendine rehber ediniyorlar."

Hasan Özen, yaz okulu projesinin sadece dini eğitimle sınırlı olmadığını belirterek, "Öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde futbol, basketbol, voleybol, dart, badminton, mangala ve satranç gibi dersler ile vakitlerini değerlendirme fırsatı sunuyoruz. Yaz Okulu Projemizde unutulmaz anılar biriktiriyorlar," dedi.

TÜGVA Yaz Okulu, gençlerin yaz tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlarken, onların hem dini hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Her yıl artan ilgi ile birlikte, Silivrili gençler bu yaz da TÜGVA Yaz Okulu’nda keyifli ve öğretici anılar biriktiriyor.