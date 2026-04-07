Silivrili İrem Kurt, A Milli Takımla Portekiz yolcusu

Silivri’nin yetiştirdiği başarılı sporcu İrem Kurt, A Milli Kadın Tenis Takımı ile birlikte uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek üzere Portekiz’e gitti. Milli sporcu, BJK Cup Avrupa/Afrika Grup I karşılaşmaları öncesinde hazırlıklarını sürdüren kadroda yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Milli takım kadrosu dikkat çekiyor

Kaptanlığını Bora Gerçeker’in üstlendiği A Milli Kadın Tenis Takımı; Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru’dan oluşuyor. Tecrübeli ve genç isimlerin harmanlandığı kadro, turnuva öncesinde yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor.

Hazırlıklar Jamor’da sürüyor

Milli takım, Portekiz’de bulunan Complexo de Ténis do Jamor tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek tempoda geçen antrenman programında sporcuların performans grafiği teknik ekip tarafından yakından takip edilirken, turnuva öncesi son taktiksel değerlendirmeler de yapılıyor.

Silivri’de gurur yarattı

İrem Kurt’un A Milli Takım kadrosunda yer alması, Silivri’de büyük bir gurur ve heyecanla karşılandı. Başarılı sporcunun uluslararası platformda elde edeceği sonuçlar merakla beklenirken, milli takımın zorlu karşılaşmalardan başarılı sonuçlarla ayrılması hedefleniyor.