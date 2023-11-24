Silivrili kadınlar boğazın tadını çıkarıyor
Silivri Belediyesinin, 'Kadınlarımızla İstanbul Boğazı'nı Geziyoruz' sloganıyla ilçede yaşayan kadınlar için düzenlediği boğaz turu gezisi tüm hızıyla devam ediyor. Gezi kapsamında kadınlar, İstanbul'un simgesi haline gelen tarihi, dini ve kültürel yapıları ziyaret ediyor.
Silivri Belediyesi ilçede yaşayan kadınlara yönelik etkinliklerine aralıksız sürdürüyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla kadınlar için ücretsiz olarak düzenlenen boğaz turu gezisi tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikle, Silivri’nin 35 mahallesinden kadınlar, 250 kişilik kapasiteye sahip olan tekneyle boğaz turuna çıkarılıyor. Silivrili kadınlara rehber eşliğinde anlatımların yapıldığı boğaz turuyla İstanbul’un simgesi haline gelmiş 38 farklı yapı ziyaret ediliyor. Silivri Belediyesinin kış programları kapsamında devam eden turlar saat 09.00’da kadınların alınmasının ardından saat 11.00’de başlıyor. Silivri Belediyesi tarafından ikamet ettikleri mahallelerden alınan kadınlar Cibali’den tekneye binerek 2 ila 3 saat süren geziyle İstanbul Boğaz’ının tadını çıkarıyor.
BOĞAZ TURU ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ZİYARET EDİLEN ROTALAR
Yeni Camii
Mısır Çarşısı
Süleymaniye Cami
Galata Kulesi
Galata Köprüsü
Topkapı Sarayı
Ayasofya Camii
Galataport Limanı
Dolmabahçe Camii
Saat Kulesi
Dolmabahçe Sarayı
Molla Çelebi Camii
Cihangir Camii
Deniz Müzesi
Beşiktaş Anadolu Lisesi
Four Seasons Otel
Çırağan Sarayı
Kempinski Otel
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kabataş Anadolu Erkek Lisesi
Galatasaray Üniversitesi
Feriye Yalısı
Ortaköy Camii
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi
Galatasaray Adası
Yahya Efendi Türbesi
Rumeli Hisarı
Kuşkonmaz Camii
Mihrimah Sultan Camii (İskele Camii)
Beylerbeyi Sarayı
Kız Kulesi
Kuleli Askerî Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Kuzguncuk Camisi
Bebek Camii
Mısır Konsolosluğu
Anadolu Yakasındaki Yalılar