Silivrili kadınlar boğazın tadını çıkarıyor

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan kadınlara yönelik etkinliklerine aralıksız sürdürüyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla kadınlar için ücretsiz olarak düzenlenen boğaz turu gezisi tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikle, Silivri’nin 35 mahallesinden kadınlar, 250 kişilik kapasiteye sahip olan tekneyle boğaz turuna çıkarılıyor. Silivrili kadınlara rehber eşliğinde anlatımların yapıldığı boğaz turuyla İstanbul’un simgesi haline gelmiş 38 farklı yapı ziyaret ediliyor. Silivri Belediyesinin kış programları kapsamında devam eden turlar saat 09.00’da kadınların alınmasının ardından saat 11.00’de başlıyor. Silivri Belediyesi tarafından ikamet ettikleri mahallelerden alınan kadınlar Cibali’den tekneye binerek 2 ila 3 saat süren geziyle İstanbul Boğaz’ının tadını çıkarıyor.

BOĞAZ TURU ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ZİYARET EDİLEN ROTALAR

Yeni Camii

Mısır Çarşısı

Süleymaniye Cami

Galata Kulesi

Galata Köprüsü

Topkapı Sarayı

Ayasofya Camii

Galataport Limanı

Dolmabahçe Camii

Saat Kulesi

Dolmabahçe Sarayı

Molla Çelebi Camii

Cihangir Camii

Deniz Müzesi

Beşiktaş Anadolu Lisesi

Four Seasons Otel

Çırağan Sarayı

Kempinski Otel

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kabataş Anadolu Erkek Lisesi

Galatasaray Üniversitesi

Feriye Yalısı

Ortaköy Camii

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi

Galatasaray Adası

Yahya Efendi Türbesi

Rumeli Hisarı

Kuşkonmaz Camii

Mihrimah Sultan Camii (İskele Camii)

Beylerbeyi Sarayı

Kız Kulesi

Kuleli Askerî Lisesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Kuzguncuk Camisi

Bebek Camii

Mısır Konsolosluğu

Anadolu Yakasındaki Yalılar