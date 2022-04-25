Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri’nin merkez mahallelerinde yaşayan kadınlar için 24 Nisan Pazar günü Edirne gezisi düzenlendi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eşi Ezgi Yılmaz ile birlikte katılarak kadınları yalnız bırakmadığı geziye ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, belediye meclis üyeleri Sultan Aşkın, Filiz Güler ve Ülkenur Büke katıldı.

“KÜLTÜR GEZİLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Edirne gezisi iftar programında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, etkinliğe katılan kadınların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mı kutladı. “Biz yola çıkarken ‘Mutlu Silivri’ demiştik.” diyerek konuşmasını sürdüren Yılmaz, “En önemlisi ‘Kadın mutluysa bütün şehir, bütün toplum, bütün ülke mutludur.’ demiştik. ‘Hep siz kadınlarla beraber, hep sizin yanınızda olacağız, yol yürüyeceğiz.’ demiştik. Çünkü Türk kadını özverinin, fedakârlığın, çilenin adı olmuş, Kurtuluş Savaşında cephede sırtında mermi taşımış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak olan Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri yetiştirmiş. Onun için biz Silivri’de kadına dokunacağız, onlarla hep birlikte olacağız, onların çocuklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle hep beraber daha güzel bir Silivri için, marka ve mutlu bir şehir için hep beraber çalışacağız. Bu tür gezileri çok özlediğinizi ve sevdiğinizi biliyoruz. Bu sebeple çok kısa bir zamanda Türkiye’de gezilmesi görülmesi gereken yerleri hep beraber gezeceğiz.” dedi.

Edirne gezisinde rehberler eşliğinde tarihi mekânları ziyaret ederek gün boyu oldukça eğlenceli vakit geçiren Silivrili kadınlar; Selimiye Camii, Selimiye Arastası, Bedesten, 2. Bayezid Külliyesi, Üç Şerefeli Cami, Kaleiçi Tarihi Alipaşa Çarşısı, Tarihi Meriç Köprüsü ve el sanatları mağazalarını gezdi. Silivri Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğine katılan gezi kafilesi, Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ederek teravih namazının ardından Silivri’ye döndü.

