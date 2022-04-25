Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne gezisinin ikincisi gerçekleştirildi. Geziye katılan 1250 Silivrili kadın gün boyu tarihi mekânları ziyaret etti. Başkan Volkan Yılmaz da eşi Ezgi Yılmaz ile birlikte programa katılım sağladı. Ziyaretler sonrası hep birlikte oruç açıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 25.04.2022 17:24
  • Güncelleme: 25.04.2022 17:25
Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri’nin merkez mahallelerinde yaşayan kadınlar için 24 Nisan Pazar günü Edirne gezisi düzenlendi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eşi Ezgi Yılmaz ile birlikte katılarak kadınları yalnız bırakmadığı geziye ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, belediye meclis üyeleri Sultan Aşkın, Filiz Güler ve Ülkenur Büke katıldı.

 “KÜLTÜR GEZİLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Edirne gezisi iftar programında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, etkinliğe katılan kadınların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mı kutladı. “Biz yola çıkarken ‘Mutlu Silivri’ demiştik.” diyerek konuşmasını sürdüren Yılmaz, “En önemlisi ‘Kadın mutluysa bütün şehir, bütün toplum, bütün ülke mutludur.’ demiştik. ‘Hep siz kadınlarla beraber, hep sizin yanınızda olacağız, yol yürüyeceğiz.’ demiştik. Çünkü Türk kadını özverinin, fedakârlığın, çilenin adı olmuş, Kurtuluş Savaşında cephede sırtında mermi taşımış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak olan Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri yetiştirmiş. Onun için biz Silivri’de kadına dokunacağız, onlarla hep birlikte olacağız, onların çocuklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle hep beraber daha güzel bir Silivri için, marka ve mutlu bir şehir için hep beraber çalışacağız. Bu tür gezileri çok özlediğinizi ve sevdiğinizi biliyoruz. Bu sebeple çok kısa bir zamanda Türkiye’de gezilmesi görülmesi gereken yerleri hep beraber gezeceğiz.” dedi.

Edirne gezisinde rehberler eşliğinde tarihi mekânları ziyaret ederek gün boyu oldukça eğlenceli vakit geçiren Silivrili kadınlar; Selimiye Camii, Selimiye Arastası, Bedesten, 2. Bayezid Külliyesi, Üç Şerefeli Cami, Kaleiçi Tarihi Alipaşa Çarşısı, Tarihi Meriç Köprüsü ve el sanatları mağazalarını gezdi. Silivri Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğine katılan gezi kafilesi, Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ederek teravih namazının ardından Silivri’ye döndü.
 

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

4
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

5
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

6
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

DAHA FAZLA
23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu