Silivrili kadınların tiyatro keyfi

Silivri Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak organize edilen tiyatro etkinliğine yoğun katılım gösteren Silivrili kadınlar kahkahalarıyla stres attılar.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 26.05.2022 12:33
  • Güncelleme: 26.05.2022 12:33
Silivrili kadınların tiyatro keyfi

Silivri Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde özellikle kentin dış mahalle ve köylerinde yaşayan kadınları tiyatro gösterileriyle buluşturmayı amaçlayan özel tiyatro organizasyonu yoğun ilgi görüyor.

Silivrili kadınların tiyatro keyfi

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Salı günü Semizkumlar, Gümüşyaka ve Selimpaşa mahalleleriyle başlayan tiyatro etkinliği Perşembe günü Mimarsinan, Büyükkılıçlı, Küçüksinekli, Büyüksinekli ve Seymen mahallelerinde oturan kadınların katılımıyla devam etti.

Silivrili kadınların tiyatro keyfi

Etkinliğin ilk gününde kadınlarla birlikte tiyatro oyununu izleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; “Sizleri daha fazla kültürel etkinlikle buluşturma gayretimize  yoğun katılım göstererek karşılık vermeniz bizi çok mutlu ediyor. Pandemi dolayısıyla yapmak istediklerimizi yapamamıştık. Bundan sonra pandemi döneminin acısını çıkaracağız ve sizi çok daha fazla etkinlikle buluşturacağız.  Sanatlarını Silivrili kadınlar için sahneye koyan değerli sanatçılarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Silivrili kadınların tiyatro keyfi

 Ünlü tiyatrocular Deniz Oral, Faruk Sofuoğlu, Burçak Kabadayı, Kemal Zeydan ve Hacı Ali Konuk tarafından sahnelenen “Hayat Kime Güzel” oyununu izlemek isteyen Silivrili kadınlar, ikamet ettikleri muhtarlık önünden kendilerine tahsis edilen servislerle tiyatro salonuna kadar getirilirken, oyun bitiminde ise yine servislerle kendi mahallelerine ulaştırılıyorlar.
Silivrili kadınların tiyatro keyfi

Silivrili kadınların tiyatro keyfi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

DAHA FAZLA
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı