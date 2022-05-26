Silivrili kadınların tiyatro keyfi

Silivri Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde özellikle kentin dış mahalle ve köylerinde yaşayan kadınları tiyatro gösterileriyle buluşturmayı amaçlayan özel tiyatro organizasyonu yoğun ilgi görüyor.

Salı günü Semizkumlar, Gümüşyaka ve Selimpaşa mahalleleriyle başlayan tiyatro etkinliği Perşembe günü Mimarsinan, Büyükkılıçlı, Küçüksinekli, Büyüksinekli ve Seymen mahallelerinde oturan kadınların katılımıyla devam etti.

Etkinliğin ilk gününde kadınlarla birlikte tiyatro oyununu izleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; “Sizleri daha fazla kültürel etkinlikle buluşturma gayretimize yoğun katılım göstererek karşılık vermeniz bizi çok mutlu ediyor. Pandemi dolayısıyla yapmak istediklerimizi yapamamıştık. Bundan sonra pandemi döneminin acısını çıkaracağız ve sizi çok daha fazla etkinlikle buluşturacağız. Sanatlarını Silivrili kadınlar için sahneye koyan değerli sanatçılarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ünlü tiyatrocular Deniz Oral, Faruk Sofuoğlu, Burçak Kabadayı, Kemal Zeydan ve Hacı Ali Konuk tarafından sahnelenen “Hayat Kime Güzel” oyununu izlemek isteyen Silivrili kadınlar, ikamet ettikleri muhtarlık önünden kendilerine tahsis edilen servislerle tiyatro salonuna kadar getirilirken, oyun bitiminde ise yine servislerle kendi mahallelerine ulaştırılıyorlar.

