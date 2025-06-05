Silivrili Milli Golfçü Duru Taşkın, Polonya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Silivri’nin gururu milli golfçü Duru Taşkın, 6–8 Haziran 2025 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek olan Polish Men’s and Ladies’ Championship’te Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye Golf Federasyonu bünyesinde Kadın Milli Takım’da yer alan genç sporcu, Black Water Links Golf sahasında ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek.

Polonya Golf Birliği tarafından organize edilen ve bu yıl rekor katılımla gerçekleşecek şampiyonaya Türkiye, Almanya, Norveç, Fransa, Amerika ve İrlanda gibi ülkelerden toplam 147 sporcu katılıyor. Türkiye, turnuvaya hem kadın hem erkek kategorilerinde katılım sağlıyor.

Kadın Milli Takım’da Duru Taşkın’ın yanı sıra Deniz Sapmaz, Sude Bay ve Elif Demirci yer alıyor. Erkek Milli Takım’da ise Ahmet Kodakoğlu, Efe Sargın, Kerem Karşı ve Muhsin Aras Biçer Türkiye’yi temsil edecek. Milli kafileye Antrenör Koray Varlı eşlik ediyor.

Silivri’den yetişerek uluslararası arenada ülkemizi temsil etme başarısı gösteren Duru Taşkın, azmi ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çekiyor. Genç sporcunun performansı, sadece Silivri’de değil, tüm Türkiye’de büyük bir heyecanla takip edilecek.

Silivrili sporcumuza ve tüm milli takıma Polish Championship 2025’te başarılar diliyoruz.

