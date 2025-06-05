Silivrili Milli Sporcu Duru Taşkın, Polish Championship İçin Polonya Yolcusu

Milli golfçümüz Duru Taşkın, 6-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek Polish Men’s and Ladies’ Championship 2025 turnuvasında, Türkiye Kadın Milli Takımı kadrosunda yer alarak ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek.

Polonya Golf Birliği tarafından organize edilen ve bu yıl yoğun katılımla gerçekleşecek olan organizasyon, Black Water Links Golf Sahası’nda yapılacak. Aralarında Türkiye, Almanya, Norveç, Amerika, Fransa ve İrlanda’nın da bulunduğu toplam 147 sporcunun mücadele edeceği dev organizasyonda, Duru Taşkın da şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak.

Antrenör Koray Varlı yönetimindeki Kadın Milli Takım kadrosunda Duru Taşkın’ın yanı sıra Deniz Sapmaz, Elif Demirci ve Sude Bay yer alıyor.



Berlin’de Karşılandı, Polonya’ya Ulaştı

Milli takım kafilesi, bugün Berlin Brandenburg Havalimanı’na iniş yaptı. Burada Berlin Başkonsolos Yardımcısı Nağı Tayru tarafından karşılanan kafile, karayoluyla Polonya’ya geçti.

Genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla dikkat çeken Silivrili sporcu Duru Taşkın, Türk bayrağını bir kez daha uluslararası bir organizasyonda gururla taşıyacak.