Silivrili öğrenciler Marmara Denizi'nde kıyı temizliği yaptı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinliği kapsamında, ilçenin iki farklı sahil bölgesinde ortaokul ve lise öğrencileri kıyı temizliği yaptı. Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Gümüşyaka Çamlık Piknik Alanı Sahilinde kıyı temizliği yaparken, Silivri Çağrıbey Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ise Silivri Merkez Boşnak Bahçe Plajının kıyılarını temizledi.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Marmara Denizi Bütünleşik Strateji Planı çerçevesinde, Marmara Denizi’nin korunması ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla ilan edilen 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde, Silivri Belediyesi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda ve Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan tüm belediyelerin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Silivri’nin iki farklı sahil bölgesinde ortaokul ve lise öğrencileri kıyı temizliği yaptı. Silivri Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Gümüşyaka Çamlık Piknik Alanı Sahilinde kıyı temizliği yaparken, Silivri Çağrıbey Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ise Silivri Merkez Boşnak Bahçe Plajının kıyılarını temizledi.