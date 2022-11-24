Silivrili öğretmenler anılarını anlattı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Silivrili öğretmenlerin anılarını anlattığı belgesel çekildi. Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Oğuz Kağan Aydos ve Tugay Erdoğan tarafından hazırlanan projede, Ahmet Demiralay, Erdoğan Eren, Mehmet Özkan, Halil İbrahim Taşçı, Salih Fıçıcı, Mübeccel Çeşmecioğlu, Tekin Zengi, Sevim Şirin, Mehmet Turan, Nurettin Aydos, İbrahim Meriç, Ahmet Kahraman, Mehmet Şenel ve Mümin Tuğlu yer aldı.



OT Sanat Yapım youtube kanalında Dil Devrimi’nin yapıldığı tarihe atıfta bulunularak bugün saat 19.32’de yayınlanacak olan projeyle ilgili Kağan Aydos, “Öncelikle şunu belirtmek isterim biz bu işi yaparken hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadan, tamamen bağımsız bir şekilde yaptık. Tek desteğimiz öğretmenlerimizle içtiğimiz çay ve hoş sohbetleri oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizler proje üretmeye kasabamıza ve ülkemize hizmet devam edeceğiz. Bize omuz vermek isteyen olursa kapımız açık. Şimdi gelelim nereden çıktı bu belgesel fikri konusuna… Babam ve öğretmen arkadaşları, abilerim ablalarım hep hatıralarını anlatır, bana hayatın içinden dersler sunarlardı. Bu anı ve hatıraları başta Silivri olmak üzere tüm ülkemiz işitsin ve kendine dersler çıkarsın istedim. Benim çocukluğum, babamın eğitimci olmasından kaynaklı öğretmenlerin arasında ‘Öğretmenler Odası’ içinde geçti. Belgeselin ismi de buradan gelmektedir, eskiden bir odanın içinde bilgiyi pişirip, derste bize sunan öğretmenlerin yine bir video içinde geleceğe sunmasını istedik. Öğretmenlik emekli olunsa da bitmiyor, ömür boyu süren bir meslek, kimi öğretmenlerimiz tarımı öğrenip, köylüye tarım öğretiyor, kimisi özel kurumlarda eğitim hayatına devam ediyor, kimi sürücü kurslarında, kimi sanatsal faaliyetlerde, kimi siyasette… vb. birçok alanda eğiticiliklerini sürdürüyor ve topluma faydalı olmaya gayret ediyorlar. Bana göre öğretmenler günü sadece eğitimcilere kalem, defter, ajanda hediye edilen bir gün değildir, öğretmenlerimizin adını konferans salonuna ya da herhangi bir yerin tabelasına yazıp sözlerinin hatıralarının unutulmasına gönlümüz razı olmadı. Emekli öğretmenlerimizi bu belgesel vesilesiyle gelecek kuşaklara aktardık.”



Projenin, Yapımcılığını ve Yönetmenliğini üstlenen Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Tugay Erdoğan ise “Klasik belgesel formatının dışında sohbet havasında bir iş yapmaya gayret gösterdik. Annelerimiz bizlerin ilk öğretmenleri daha sonra okulda öğretmenlerimizle bir arada oluyoruz, onlar bize hem annelik hem babalık hem öğretmenlik yapıyor, başta hiçbir öğrenciyi tanımasa da ayrım yapmadan bu ülkenin çocuğudur diyerek hepsini kazanmaya ve hepsini bilginin ışığında aydınlatmaya gayret gösteriyor. ‘Öğretmenler Odası: Silivri’ belgesel serisinin ilki diğer kasabalarda da bu projeyi sürdürmek istiyoruz, bu belgesel haricinde çekimi halihazırda süren sürpriz projelerimiz de var. Neden saat 19.32 onu da özetle açıklamak isterim. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, Arapça, Farsça, Fransızca, İtalyanca terim ve kelimelerden oluşan Osmanlıca ile milletin kısa sürede okuma yazma öğrenemeyeceğinin farkındaydı, çünkü toplum Türkçe konuşup, sesli-sessiz harfleri kullanıyor, Osmanlıca alfabe ile konuştuğunu yazamıyordu. İlk matbaayı kuran İbrahim Müteferrika 150 yılda 417 kitap basmış, kimse okuyamadığı için batmıştı. Aynı dönem Avrupa’da 2 milyondan fazla farklı kitap basılmış, beş milyar adet satılmıştı. Kadınların binde 4’ü, Erkeklerin yüzde 7’si, Osmanlıca okuma yazma biliyordu. Dört çocuktan üçü okula gitmiyordu. Kız çocukları zaten okula gönderilmiyordu, bu nedenle dil devrimi ile öz Türkçe’ye dönüş vatanımız için çok önemlidir. Belgeselin yayın saati 19.32’dir. Birçok kuşağı yetiştiren kahraman öğretmenleri anmak istedik, klasik belgesel formatının dışında sohbet havasında bir iş yapmaya gayret gösterdik, umarım herkes için faydalı olur, iyi seyirler diliyorum, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.”