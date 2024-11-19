Silivrili Sporcu Dünya Şampiyonası'nda Büyük Başarıya İmza Attı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun destekleriyle, 8-13 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenlenen 35-40 yaş arası Dünya Şampiyonası’na katılan Silivrili sporcu, 88 kg kategorisinde Dünya 5.’si olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli derecesiyle ülkemize puan kazandıran başarılı sporcu, Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Başarısından duyduğu mutluluğu dile getiren sporcu, destekçilerinin katkılarının önemine vurgu yaptı. Başta ailesi olmak üzere, eşi Cemile Karabulut, oğlu, annesi, babası ve abisi Nazif Karabulut’a teşekkürlerini iletti. Ayrıca, maddi destek sağlayan EyüpcanGülsever, Faruk Turhan, Eyüp Bayburtlu, Halil İbrahim Bayburtlu, Fatih Muslu, Beşiktaşlı Abdullah Azim Oto, Sabri Yener, Berk Girici, Halil Arda Erdoğan ve Şahi Edirne’ye özel teşekkürlerini sundu.

Antrenman süreçlerinde kendisine destek olan partnerleri Serkan Karabulut, Mehmet Bolat, İlkay Yıldız, Emircan Duygu Aydın, Furkan Sarıtaş ve Alparslan Saraç’ın da emeğini unutmayan sporcu, “Mücadelemi yakından gören ve bilen herkes şahittir. Bin şükür! Güreşin olduğu her yerde gücümüz yettiğince çıraklarımla beraber mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkürlerini sunan sporcu, spora verdiği destekle gençlere ilham kaynağı olmayı sürdüreceğini ifade etti.