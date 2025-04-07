Silivrili Sporcu Elife Naz Duman, Dünya Gençlik Ligi'nde Göz Doldurdu
Silivri Karate Kulübü sporcusu Elife Naz Duman, 3-6 Nisan 2025 tarihlerinde İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen WKF Karate-1 Youth League (Dünya Gençlik Ligi) müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı.
5 Maç Kazanarak Dünya 5.’si Oldu
Silivri Karate Kulübü sporcusu Elife Naz Duman, 3-6 Nisan 2025 tarihlerinde İspanya’nın Guadalajara kentinde düzenlenen WKF Karate-1 Youth League (Dünya Gençlik Ligi) müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. 72 ülkeden yaklaşık 3000 sporcunun katıldığı organizasyonda U14 Bayanlar 47 kg kategorisinde mücadele eden Duman, rakiplerine karşı 5 zorlu maç kazanarak yarı finale yükseldi.
Yarı finalde şanssız bir şekilde elenen Elife Naz Duman, 3.’lük mücadelesi sonrasında turnuvayı DÜNYA 5.’si olarak tamamladı. Silivri’yi ve ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcunun bu önemli başarısında, Silivri Karate Kulübü Antrenörü Serkan Tekgül’ün katkısı da büyük oldu.
Uluslararası alanda gösterdiği üstün performansla göğsümüzü kabartan Elife Naz Duman’ı ve antrenörü Serkan Tekgül’ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.