Silivrili Sporcular TGF Zafer Bayramı Turnuvası'nda Göz Doldurdu

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2025 faaliyet takviminde yer alan ve İstanbul Silivri Golf Tesisi’nde düzenlenen TGF 30 Ağustos Zafer Bayramı 18 Yaş Altı Turnuvası’na 41 sporcu katıldı. Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden genç sporcuların mücadele ettiği turnuvada, Silivri’nin gururu iki isim dikkatleri üzerine çekti.

Duru Taşkın’dan Çifte Başarı

Klassis Golf Kulübü sporcusu olan Silivrili Duru Taşkın, Genç Kızlar Gross kategorisinde 83(+11) gross skorla birinci olarak altın madalyayı kazandı. Ayrıca A kategorisinde net skorla üçüncü olan Duru, turnuvayı iki madalya ile tamamladı.

Zeynep Su Polat’tan B Kategorisinde Üçüncülük

Klassis Golf Kulübü forması giyen bir diğer Silivrili sporcu Zeynep Su Polat ise Genç Kızlar B kategorisinde 38 stableford puanla üçüncülük kürsüsüne çıktı. Genç yaşına rağmen istikrarlı oyunuyla beğeni toplayan Zeynep, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.



TGF’den Silivri’ye Değer Katkısı

Turnuvanın Silivri’de yapılması, hem spor turizmine hem de ilçedeki golf kültürünün gelişimine katkı sundu. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini; hakemler Orçun Kocaman ve Koray Varlı ile birlikte Milli Takımlar Kurulu Üyesi Adnan Salmanlı takdim etti.

Yerel Başarı, Ulusal Gurur

Silivri’nin yetiştirdiği iki genç sporcu Duru Taşkın ve Zeynep Su Polat, aldıkları derecelerle yalnızca kulüplerini değil, tüm ilçeyi gururlandırdı. Golfte yükselen bu başarıların ilerleyen yıllarda uluslararası turnuvalarda da ses getirmesi bekleniyor.