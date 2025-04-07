Silivrili Sporculardan Paletli Yüzmede Milli Gurur

2-6 Nisan tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilen Paletli Yüzme Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde Silivrili sporcular damga vurdu. Şampiyonada sergiledikleri üstün performansla kürsüye çıkmayı başaran sporcular, aynı zamanda milli takım aday kadrosu için önemli bir başarı elde etti.

Ekin Saniye Can, E Kategorisi Kadınlar 50 metre su üstü yarışında Türkiye birincisi, 100 metre su üstü yarışında ise Türkiye ikincisi olarak büyük bir gurur yaşattı. Ada Beren Ağal ise 200 metre çift palet yarışında Türkiye ikinciliği, 100 metre çift palet yarışında da Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Erkeklerde ise Berat Battal, 200 metre çift palet yarışında Türkiye birinciliği, 100 metre çift palet yarışında Türkiye ikinciliği ile yarışmalara damga vurdu.

Silivrili sporcuların bu önemli başarısı, ilçede büyük sevinç yaratırken, milli takım yolculukları için de önemli bir referans oldu.