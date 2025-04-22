Silivrili Taekwondoculardan Uluslararası Turnuvada Büyük Başarı
Silivri Taekwondo Spor Kulübü sporcuları, Lüleburgaz'da düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenlikleri Taekwondo Turnuvası'nda önemli dereceler elde etti.
Silivri Taekwondo Spor Kulübü sporcuları, Lüleburgaz’da düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenlikleri Taekwondo Turnuvası’nda önemli dereceler elde etti.
Uluslararası düzeyde düzenlenen turnuvada Silivri’yi başarıyla temsil eden sporculardan:
• Vuslat Bahar Ergökşen altın madalya,
• Yaren Akbaş gümüş madalya,
• Başak Soydaş bronz madalya,
• Ülkü Nisa Moğolkoç bronz madalya kazandı.
Silivri Taekwondo Spor Kulübü, başarılı sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek, elde edilen derecelerin gelecek için umut verici olduğunu vurguladı. Kulüp, tüm sporculara başarılarının devamını diledi.