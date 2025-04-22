Silivrili Taekwondoculardan Uluslararası Turnuvada Büyük Başarı

Silivri Taekwondo Spor Kulübü sporcuları, Lüleburgaz'da düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenlikleri Taekwondo Turnuvası'nda önemli dereceler elde etti.

Silivrili Taekwondoculardan Uluslararası Turnuvada Büyük Başarı
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Silivri Taekwondo Spor Kulübü sporcuları, Lüleburgaz’da düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenlikleri Taekwondo Turnuvası’nda önemli dereceler elde etti.

Uluslararası düzeyde düzenlenen turnuvada Silivri’yi başarıyla temsil eden sporculardan:
• Vuslat Bahar Ergökşen altın madalya,
• Yaren Akbaş gümüş madalya,
• Başak Soydaş bronz madalya,
• Ülkü Nisa Moğolkoç bronz madalya kazandı.

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Silivri Taekwondo Spor Kulübü, başarılı sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek, elde edilen derecelerin gelecek için umut verici olduğunu vurguladı. Kulüp, tüm sporculara başarılarının devamını diledi.