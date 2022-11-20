Silivrili Veteranlardan büyük VEFA

İki Silivri Veteran takımını bir araya getiren anlamlı maçta her iki takım oyuncuları da vefat eden dostlarını saygı ile andı. Silivri Müjdat Gürsu Tesislerinde oynanan karşılaşmaya davet edilen "Ersen Ailesi" de karşılaşmayı tribünden izlediler. Maçtan önce merhum Zafer Ersen için Fatiha okundu ve kardeşi Muzaffer Ersen' e hatıra formaları hediye edildi. Dostane bir ortamda oynanan karşılaşma Silivri Masterler'ın 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.