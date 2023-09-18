Silivrili Yazar Kaan Göktaş'ın Yeni Kitabı Çıktı!
Silivrili Gazeteci ve Yazar Kaan Göktaş'ın yeni kitabı 'Korkak Yeni Dünya' piyasaya çıktı.
Pandemi döneminde kaleme alınan ve COVID-19 virüsünün bütün dünyayı ele geçirmesi durumunda kurulan yeni bir dünya düzenini anlatan post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir distopik bilimkurgu olan kitabın baş karakterleri ise Hacktivist Tuna ve Erhan Özkayı. Kitap, Kaan Göktaş’ın yedinci eseri.
Kitabı internet üzerinden ayrıca Silivri’de Ataç Kırtasiye ’den temin edebilirsiniz.