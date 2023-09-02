Silivrililer, Filenin Sultanları'nın final maçı için tek yürek olacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı final maçında İtalya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarın final maçında Sırbistan ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Silivri Belediyesi, Filenin Sultanları'nın final heyecanını Silivri sahilindeki dev ekranda canlı olarak izlettirecek.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa’nın en büyüğü olmak için çıkacağı maçı hep birlikte izliyoruz.” dedi.

