Silivrililerden polis standına yoğun ilgi
Silivri'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Uğur Mumcu meydanında polis standı kuruldu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Silivri’de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Uğur Mumcu meydanında polis standı kuruldu. Silivri Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşür vatandaşlara, oyuncaklarda çocuklara dağıtıldı. Stant büyük ilgi gördü.
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