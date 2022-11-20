Silivrispor 15 dakikada işi bitirdi 1-0

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası tam bir kör döğüşüne sahne olan maçta tek gol Silivrispor’dan geldi. BAL 13. Grup müsabakalarından Silivrispor ve Bayrampaşa Teknik arasındaki mücadeleye hızlı başlayan Silivrispor oldu. Maça oldukça hızlı başlayan Silivrispor özellikle ilk dakikalarda rakibinin üstünde kurduğu baskıyı golle süslemekte zorlandı. Müsabakanın 15.dakikasında korner atışı kazanan Silivrispor Engin Gülle ile kullandığı korner atışında defans oyuncusu Bahadır Bilen mükemmel yükseldi ve kafa ile golünü attı ve sporu 1-0 yaptı. Bu golle birlikte iyice kapanan Bayrampaşa takımının kilidini açmak çok zor oldu. İlk yarı atılan tek golle tamamlandı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Silivrispor başlama düdüğü ile birlikte Bayrampaşa ceza alanı içine yapılan ara pasına hareketlenen Silivrili oyuncunun düşürülmesine maçın hakemi penaltı verdi. Silivrispor adına kazanılan penaltı atışını Oğuz Yavuz kullandıysa da Bayrampaşa kalecisi yerinde müdahale ile köşeye giden topu çelmeyi başardı. Bu pozisyonun ardından iyice baskısını arttıran Silivrisporlu oyuncular bir türlü Bayrampaşa defansını ve kalecisini geçemedi. Zorlu ve heyecan dozu yüksek geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve müsabaka ilk yarıda atılan tek golle tamamlandı. Silivrispor aldığı bu galibiyetle gruptaki liderliğini sürdürdü.

