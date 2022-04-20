Silivrispor 3. Lige sarıldı

Grubunda şampiyon olan Silivrispor, eleme maçlarında güçlü rakibi İstanbul Sinopspor'u 2-1 yenerek Cuma günü son finalde Kartal Bulvar'ın rakibi oldu.

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  • 20.04.2022 20:34
  • Güncelleme: 20.04.2022 20:35
Silivrispor 3. Lige sarıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Grubunda şampiyon olan Silivrispor, eleme maçlarında güçlü rakibi İstanbul Sinopspor’u 2-1 yenerek Cuma günü son finalde Kartal Bulvar’ın rakibi oldu.
TFF Bölgesel Amatör Lig Final müsabakalarından Silivrispor, İstanbul Sinopspor maçı tam bir futbol şöleniydi.
Karşılıklı ataklarla geçen maçta her iki takımın da orta saha mücadelesi görülmeye değerdi. Bahçelievler İl Özel İdare Stadı’nda oynanan maçı Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP Silivri ve İBB meclis üyesi Bora Balcıoğlu, Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, kulüp Başkanı Akgün Duru ile birlikte izlediler.


Maça Silivrispor hızlı başladı. Müsabakanın 2. dakikasında Silivrispor Fatih Yorulmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra baskısını arttıran Silivrispor tehlikeli pozisyonlar üretse de ikinci golü bulamadı. Müsabakanın 24. dakikasında Sinoplu oyuncu İsmail Taşpınar beraberlik golünün attı ve maçı 1-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Silivrispor özellikle kanatlardan yaptığı bindirmelerle etkili oldu. Müsabakanın 90. Dakikasında Deniz Bağla sahneye çıktı ve Silivrispor’u galibiyete taşıyan golü attı 2-1. Müsabaka bu golle tamamlandı.

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SHA Editör
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