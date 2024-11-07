Silivrispor, 3 yıllığına Karasu Tesislerini aldı

Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu’nun yoğun bir mesai harcayarak Silivrispor Kulübünün kullanımına aldığı tesisler için kollar sıvandı. İl Spor Müdürlüğü bünyesinde olan ve ilçenin tek doğal çim zeminine sahip tesisleri olan Selimpaşa Karasu Tesisleri için artık tek söz sahibi Silivrispor oldu. Önceki gün İstanbul’da yapılan sözleşme neticesiyle Selimpaşa Karasu Tesislerinin kullanım hakkı 3 yıllığına Silivrispor’a verildi.